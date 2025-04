Meerane und die „Dauer-Baustelle“ an der Schwanefelder Straße: Welcher Termin für die Verkehrsfreigabe angepeilt wird

Ein Jahr später als zunächst geplant wird das Millionenprojekt zum Abschluss gebracht. Wie Betroffene reagieren und was bei den Kontrollen am Nelkenweg, der als Abkürzung genutzt wird, auffällt.

Eine ganze Menge an Arbeit wartet noch auf der Baustelle an der Schwanefelder Straße in Meerane. Stadtauswärts auf der rechten Seite der Kreisstraße laufen aktuell Pflasterarbeiten an Gehweg und Parkstreifen. Im Anschluss kommt der Gehweg auf der linken Seite an der Reihe. Zudem macht sich der Einbau der Asphaltschichten im Bereich der Fahrbahn...