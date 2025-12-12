MENÜ
Bild: Thomas Michel
Bild: Thomas Michel
Glauchau
Meeraner Musikzauber: Von Swing bis Rock im EKM-Saal
Redakteur
Von Babette Philipp
Das Jahreskonzert des Meeraner Blasmusikvereins ist ein fester Bestandteil der Adventszeit. Der EKM-Saal öffnet seine Türen für ein musikalisches Spektakel. Welche Überraschungen hält das Programm bereit?

Was wäre die Adventszeit ohne das Jahreskonzert des Meeraner Blasmusikvereins? Ziemlich langweilig, oder? „Deshalb sind die Gäste zum Jahreskonzert für Samstag, 13. Dezember, um 19 Uhr und am Sonntag, 14. Dezember, um 15 Uhr in den EKM-Saal eingeladen. Der erste Teil des Konzertes wird vom Nachwuchsorchester, den Mini Monkeys unter der...
