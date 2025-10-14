Mehrere Autoreifen in Glauchau zerstochen – Gibt es Zeugen?

Unbekannte haben an mehreren Autos Reifen aufgeschlitzt. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen, die zu den Tätern führen.

Glauchau.

In Glauchau hatten mehrere Autobesitzer an ihren geparkten Fahrzeugen zerstochene Reifen feststellen müssen. Die unbekannten Täter hatten der Polizeidirektion Zwickau zufolge in der Zeit von Montagnachmittag (16 Uhr) bis Dienstagmorgen (6.15 Uhr) zugeschlagen. Attackiert wurden mindestens fünf Autos, die an der Sachsenallee und an der Iserlohner Straße parkten. Wie Polizeisprecher Sebastian Schmidt sagt, wurden zehn Reifen zerstört, wohl mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 1400 Euro. Zu den Verursachern ermittelt das Polizeirevier Glauchau und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer rund um die Tat etwas beobachtet hat, soll sich unter Ruf 03763 640 melden. (nütz)