Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zerstochene Autoreifen in Glauchau: Die Polizei sucht Zeugen.
Zerstochene Autoreifen in Glauchau: Die Polizei sucht Zeugen. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling/stock.adobe.com/Archiv
Zerstochene Autoreifen in Glauchau: Die Polizei sucht Zeugen.
Zerstochene Autoreifen in Glauchau: Die Polizei sucht Zeugen. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling/stock.adobe.com/Archiv
Glauchau
Mehrere Autoreifen in Glauchau zerstochen – Gibt es Zeugen?
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte haben an mehreren Autos Reifen aufgeschlitzt. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen, die zu den Tätern führen.

Glauchau.

In Glauchau hatten mehrere Autobesitzer an ihren geparkten Fahrzeugen zerstochene Reifen feststellen müssen. Die unbekannten Täter hatten der Polizeidirektion Zwickau zufolge in der Zeit von Montagnachmittag (16 Uhr) bis Dienstagmorgen (6.15 Uhr) zugeschlagen. Attackiert wurden mindestens fünf Autos, die an der Sachsenallee und an der Iserlohner Straße parkten. Wie Polizeisprecher Sebastian Schmidt sagt, wurden zehn Reifen zerstört, wohl mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 1400 Euro. Zu den Verursachern ermittelt das Polizeirevier Glauchau und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer rund um die Tat etwas beobachtet hat, soll sich unter Ruf 03763640 melden. (nütz)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.09.2025
1 min.
E-Bike in Hohenstein gestohlen: Polizei sucht Zeugen
Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl in Hohenstein-Ernstthal.
In Hohenstein-Ernstthal verschwand ein E-Bike aus einem Keller. Die Täter sind noch unbekannt. Der Diebstahl könnte länger zurückliegen.
Babette Philipp
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
07:04 Uhr
2 min.
Polizei räumt Hausbesetzung im Leipziger Osten
An der Fassade des besetzten Hauses in Leipzig-Einertstraße hängen Transparente.
Nach einer Hausbesetzung im Leipziger Osten ermittelt die Polizei gegen vier Menschen. Unterstützer demonstrierten friedlich.
07:10 Uhr
6 min.
Wie weiter mit Wehrdienst und erstarkter AfD? Das fordert Michael Kretschmer bei Sandra Maischberger
Michael Kretschmer am späten Mittwochabend im Gespräch mit ARD-Talkerin Sandra Maischberger.
In der Bundesregierung gibt es Knatsch um den neuen Wehrdienst und die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern treiben manchem angesichts der starken AfD den Angstschweiß auf die Stirn. Sachsens Landesvater war deshalb zu Gast in der ARD.
Patrick Hyslop
10.09.2025
1 min.
Nachts durch Plauen gelaufen: Bewaffneter Täter fordert Geld
Die Polizei sucht nach dem Täter, der in Plauen einen Mann bedrohte.
In der Plauener Südvorstadt wurde Polizeiangaben zufolge ein Fußgänger durch einen Unbekannten bedroht. Die Polizei sucht mit einer Beschreibung nach dem Täter.
Jakob Nützler
Mehr Artikel