Mehrere Müllcontainer in Meerane angezündet

In Meerane haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

In der Nacht zum Sonntag sind in Meerane mehrere Müllcontainer angezündet worden. Die Brände wurden zwischen 1.20 Uhr und 2.05 Uhr gemeldet. Wie die Polizei in Zwickau mitteilt, war zunächst eine große gelbe Tonne an der Martin-Hochmuth-Straße betroffen. Die Tonne brannte vollständig nieder. Wenig später wurden die Einsatzkräfte der...