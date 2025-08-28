Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Mit 3,62 Promille: Simson-Fahrer flüchtet in Oberwiera vor Polizeikontrolle

Die Polizei hat einen stark alkoholisierten Simson-Fahrer in Schönberg angehalten.
Die Polizei hat einen stark alkoholisierten Simson-Fahrer in Schönberg angehalten. Bild: Marijan Murat/dpa
Die Polizei hat einen stark alkoholisierten Simson-Fahrer in Schönberg angehalten.
Die Polizei hat einen stark alkoholisierten Simson-Fahrer in Schönberg angehalten. Bild: Marijan Murat/dpa
Glauchau
Mit 3,62 Promille: Simson-Fahrer flüchtet in Oberwiera vor Polizeikontrolle
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Beamten konnten den 17-Jährigen am Mittwochabend in Schönberg stoppen. Dem Jugendlichen droht Ärger - nicht nur aufgrund der Promille-Fahrt.

Einen stark alkoholisierten Simson-Fahrer hat die Polizei in Oberwiera ertappt und in Schönberg angehalten. Dabei handelte es sich um einen 17-jährigen Jugendlichen. Der Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 3,62 Promille.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
09:09 Uhr
1 min.
Dritter schwerer Unfall in Hartenstein innerhalb von drei Tagen: Simson-Fahrer schwer verletzt
Ein Simson-Fahrer hat sich beim Unfall in Hartenstein schwer verletzt.
Beim Unfall am Mittwochabend auf der Bahnhofstraße hat ein 47-jähriger Simson-Fahrer schwere Verletzungen erlitten. Der Mann kam in ein Krankenhaus.
Holger Frenzel
25.08.2025
1 min.
Chemnitzer Polizei zieht Betrunkene aus dem Verkehr
Die Polizei deckte bei Kontrollen betrunkene Verkehrsteilnehmer auf.
Ein 36-Jähriger und ein 17-Jähriger waren deutlich alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs. Das Gefährt unterschied sich, die Anzeige, die folgte, war aber gleich.
Denise Märkisch
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
Mehr Artikel