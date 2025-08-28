Mit 3,62 Promille: Simson-Fahrer flüchtet in Oberwiera vor Polizeikontrolle

Glauchau
Die Beamten konnten den 17-Jährigen am Mittwochabend in Schönberg stoppen. Dem Jugendlichen droht Ärger - nicht nur aufgrund der Promille-Fahrt.
Einen stark alkoholisierten Simson-Fahrer hat die Polizei in Oberwiera ertappt und in Schönberg angehalten. Dabei handelte es sich um einen 17-jährigen Jugendlichen. Der Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 3,62 Promille.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.