Mitten im Weihnachtsgeschäft: Vollsperrung der August-Bebel-Straße in Meerane

Die Stadtwerke-Baustelle befindet sich zwischen Altmarkt und Färbergasse. Der Verkehr wird knapp drei Wochen über Umleitungen geschickt. Was bisher bekannt ist.

Eine weitere Baustelle wird für Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt von Meerane sorgen. Nachdem die Poststraße fast ein halbes Jahr gesperrt war, kommt es nun im Weihnachtsgeschäft zur Vollsperrung der August-Bebel-Straße. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Altmarkt und Färbergasse. Hier beginnen am Dienstag unter Regie der Stadtwerke... Eine weitere Baustelle wird für Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt von Meerane sorgen. Nachdem die Poststraße fast ein halbes Jahr gesperrt war, kommt es nun im Weihnachtsgeschäft zur Vollsperrung der August-Bebel-Straße. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Altmarkt und Färbergasse. Hier beginnen am Dienstag unter Regie der Stadtwerke...