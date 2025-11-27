Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mitten im Weihnachtsgeschäft: Vollsperrung der August-Bebel-Straße in Meerane

Die August-Bebel-Straße in Meerane wird vom 2. bis zum 19. Dezember gesperrt.
Die August-Bebel-Straße in Meerane wird vom 2. bis zum 19. Dezember gesperrt. Bild: Symbolfoto: studio v-zwoelf/stock.adobe.com
Von Holger Frenzel
Die Stadtwerke-Baustelle befindet sich zwischen Altmarkt und Färbergasse. Der Verkehr wird knapp drei Wochen über Umleitungen geschickt. Was bisher bekannt ist.

Eine weitere Baustelle wird für Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt von Meerane sorgen. Nachdem die Poststraße fast ein halbes Jahr gesperrt war, kommt es nun im Weihnachtsgeschäft zur Vollsperrung der August-Bebel-Straße. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Altmarkt und Färbergasse. Hier beginnen am Dienstag unter Regie der Stadtwerke...
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
26.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt in Meerane: Welche Straßen rund um das erste Adventswochenende gesperrt bleiben
Durch den Weihnachtsmarkt kommt es in der Innenstadt von Meerane zu Sperrungen.
Im Innenstadt-Bereich kommt es an den nächsten Tagen zu Verkehrsbehinderungen. Schon am Donnerstag werden die ersten Vollsperrscheiben aufgestellt.
Holger Frenzel
12:13 Uhr
2 min.
Fahrplanwechsel bringt neue Linien und Zeiten im Nahverkehr
Wegen bundesweiter Änderungen im Bahnverkehr passt der MDV Mitte Dezember viele Verbindungen an. (Archivbild)
Neue Linienführungen, angepasste Abfahrtszeiten und Änderungen bei Bus und Bahn: Der Fahrplanwechsel bringt zahlreiche Neuerungen für Fahrgäste im Mitteldeutschen Verkehrsverbund.
27.10.2025
1 min.
Poststraße in Meerane: Innenstadt-Zufahrt bleibt länger gesperrt
Blick in die Poststraße in Meerane. Sie ist aufgrund einer Baustelle voll gesperrt.
Die Arbeiten können nicht wie zunächst geplant bis Ende Oktober zum Abschluss gebracht werden. Wann die Baufirma die neue Asphalt-Decke aufbringt.
Holger Frenzel
12:15 Uhr
4 min.
Augustusburger Ehrenamtler in Freiberg gewürdigt
Der Landkreis Mittelsachsen richtete den Empfang des Ehrenamtes unter dem Motto „Gemeinsam mit Herz für Kultur“ im Freiberger Tivoli aus.
Rund 250 Ehrenamtliche folgten der Einladung des Landkreises Mittelsachsen ins Freiberger Tivoli. Auch Augustusburger waren dabei und zeigten, wie vielfältig Kulturarbeit in den Orten gelebt wird.
Claudia Dohle
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
