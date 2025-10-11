Mobiler Blitzer in Glauchau mit roter Farbe außer Gefecht gesetzt

Ein auf dem Goetheweg abgestellter Blitzer ist Freitagabend mit roter Farbe und verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert worden.

Mit roter Farbe und verfassungsfeindlichen Kennzeichen ist der mobile Blitzer, der am Freitagabend Raser auf der Glauchauer Goethestraße fotografieren sollte, beschmiert worden. Nach Aussagen eines Polizeisprechers wurde unter anderem auch die Linse des Gerätes, das offiziell als Enforcement-Trailer bezeichnet wird, besprüht. Der mobile...