Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mobile Blitzer ähnlich diesem werden immer häufiger besprüht.
Mobile Blitzer ähnlich diesem werden immer häufiger besprüht. Bild: Harry Haertel/Symbolbild
Mobile Blitzer ähnlich diesem werden immer häufiger besprüht.
Mobile Blitzer ähnlich diesem werden immer häufiger besprüht. Bild: Harry Haertel/Symbolbild
Glauchau
Mobiler Blitzer in Glauchau mit roter Farbe außer Gefecht gesetzt
Von Uta Pasler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein auf dem Goetheweg abgestellter Blitzer ist Freitagabend mit roter Farbe und verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert worden.

Mit roter Farbe und verfassungsfeindlichen Kennzeichen ist der mobile Blitzer, der am Freitagabend Raser auf der Glauchauer Goethestraße fotografieren sollte, beschmiert worden. Nach Aussagen eines Polizeisprechers wurde unter anderem auch die Linse des Gerätes, das offiziell als Enforcement-Trailer bezeichnet wird, besprüht. Der mobile...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.06.2025
1 min.
Blitzer an Zwickauer Bahnstraße außer Gefecht gesetzt
Der mobile Blitzer, der am Sonntag an der Bahnstraße stand, wurde beschmiert.
Laut Polizei wurde er von Unbekannten beschmiert. Die Ermittlungen laufen.
Uta Pasler
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
16:30 Uhr
1 min.
Über 60 Tote bei schwerem Unwetter in Mexiko
Wegen Überschwemmungen und Erdrutschen sind viele Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten.
Nach heftigen Niederschlägen sind viele Orte im Zentrum und Osten des Landes von der Außenwelt abgeschnitten. In den kommenden Tagen dürfte es noch weiter regnen.
16:30 Uhr
1 min.
Treuen: Diebe gehen an Autos auf Beutezug
In Treuen sucht die Polizei nach Kennzeichendieben.
Auf einem Firmengrundstück haben abgestellte Autos das Interesse von Dieben geweckt. Etwas daran war offenbar besonders verlockend.
Uwe Rechtenbach
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
26.07.2025
1 min.
Zwickau: Superblitzer war erneut Ziel einer Farbattacke
Ende Juni war der Superblitzer schon einmal beschmiert worden.
Der mobile Blitzer wurde in den letzten Monaten schon mehrfach mit Farbe besprüht. Derzeit befindet sich das Tempomessgerät noch in der Testphase.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel