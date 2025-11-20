Modellbahnausstellung in Meerane: Was macht die Mini-Kamera auf der Clubanlage?

Glauchau
Ein dreiminütiges Video, welches auf Youtube zu finden ist, ermöglicht eine neue Perspektive – aus der Sicht eines Lokführers. Müssen Besucher, die es online anklicken, überhaupt das Sofa verlassen und Eintritt bezahlen?
Die Drehscheibe am Bahnbetriebswerk bewegt sich. Voll beladene Güterzüge rauschen vorbei. Die Signale schalten von Rot auf Grün. Diese und weitere Szenen zeigt der Modelleisenbahnclub Meerane erstmals aus einer völlig neuen Perspektive – aus dem Blickwinkel eines Lokführers auf die rund 30 Quadratmeter große H0-Anlage des Vereins. Das...
