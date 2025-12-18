Museum in Waldenburg: Vor der Wiedereröffnung wird an der Preisschraube gedreht

Die Entscheidung zu den Ticketpreisen sollte zur Sitzung des Stadtrates am Dienstag fallen. Sie wurde verschoben. Welche Preise stehen zur Diskussion?

Im Museum und Naturalienkabinett in Waldenburg soll nach dem Abschluss der aktuell laufenden Sanierung, die rund eine Million Euro kostet, an der Preisschraube gedreht werden. Bisher lag der Eintrittspreis bei 6,50 Euro für Erwachsene und bei 3,50 Euro für Ermäßigte.