Nach Chlorbleiche-Unfall in Tettau: Wie lange die Betroffenen in den Krankenhäusern bleiben mussten

Zehn Personen kamen kurz nach dem Vorfall am 7. Juni in Kliniken. Was zu ihrem Gesundheitszustand bekannt ist und warum die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Nach dem Chlorbleiche-Unfall in einer Jugendeinrichtung im Schönberger Ortsteil Tettau gibt es Entwarnung. Kurz nach dem Zwischenfall, der sich am 7. Juni ereignet hat, wurden zehn Personen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sie hatten über Atemwegsbeschwerden geklagt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. In...