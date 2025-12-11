Nach Evakuierung und Feuerwehreinsatz in der Kita „Märchenland“ in Glauchau: Welches Lob es für die Kinder gibt

Glauchau
Mit fünf Fahrzeugen war die Feuerwehr am Mittwoch im Einsatz. Die Alarmierung erfolgte 9.44 Uhr. Rund 70 Kinder mussten die Einrichtung an der Auestraße verlassen.
Aufregung in der Kindertagesstätte „Märchenland“ an der Auestraße in Glauchau: Fünf Feuerwehrfahrzeuge standen am Mittwochvormittag vor der Einrichtung. Am Einsatz waren die Stadtteilfeuerwehren Oberstadt und Unterstadt sowie die Ortsteilfeuerwehr Gesau beteiligt. Sie wurden 9.44 Uhr alarmiert.
