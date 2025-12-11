MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Nach Evakuierung und Feuerwehreinsatz in der Kita „Märchenland“ in Glauchau: Welches Lob es für die Kinder gibt

Die Feuerwehr war in der Kindertagesstätte „Märchenland“ in Glauchau im Einsatz.
Die Feuerwehr war in der Kindertagesstätte „Märchenland“ in Glauchau im Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
Die Feuerwehr war in der Kindertagesstätte „Märchenland“ in Glauchau im Einsatz.
Die Feuerwehr war in der Kindertagesstätte „Märchenland“ in Glauchau im Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Nach Evakuierung und Feuerwehreinsatz in der Kita „Märchenland“ in Glauchau: Welches Lob es für die Kinder gibt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit fünf Fahrzeugen war die Feuerwehr am Mittwoch im Einsatz. Die Alarmierung erfolgte 9.44 Uhr. Rund 70 Kinder mussten die Einrichtung an der Auestraße verlassen.

Aufregung in der Kindertagesstätte „Märchenland“ an der Auestraße in Glauchau: Fünf Feuerwehrfahrzeuge standen am Mittwochvormittag vor der Einrichtung. Am Einsatz waren die Stadtteilfeuerwehren Oberstadt und Unterstadt sowie die Ortsteilfeuerwehr Gesau beteiligt. Sie wurden 9.44 Uhr alarmiert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:03 Uhr
3 min.
EZB will Kapitalregeln für Banken vereinfachen
Die EZB beaufsichtigt die größten Banken im Euroraum. (Archivbild)
Weniger Bürokratie, mehr Klarheit: Die EZB will kleine Banken entlasten und Kapitalpuffer bündeln. Was bedeutet das für den Wettbewerb mit US-Banken?
01.12.2025
2 min.
Feuerwehreinsatz am Sonntagabend in Glauchau: Brand in Mehrfamilienhaus am Ecksteig
Feuerwehr und Rettungdienst waren am Sonntag am Ecksteig in Glauchau im Einsatz.
Der Einsatz dauerte rund anderthalb Stunden. Eine Bewohnerin kam ins Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
15:06 Uhr
6 min.
Koalition verspricht sanierte Straßen und stabile Beiträge
Die Koalitionsspitzen präsentieren nach nächtlichen Beratungen Ergebnisse.
"Sichtbar und spürbar" - so sollen die schwarz-roten Reformen im neuen Jahr nach Aussage des Kanzlers werden. Millionen Menschen sollen betroffen sein: im Verkehr, bei der Rente, beim Bürgergeld.
Basil Wegener, Andreas Hoenig, Sascha Meyer und Christoph Trost, dpa
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
28.11.2025
1 min.
Einsatz für Feuerwehr im Gewerbegebiet in Hohenstein-Ernstthal dauert rund anderthalb Stunden: „Die Nacht war gelaufen“
Die Freiwillige Feuerwehr war im Gewerbegebiet in Hohenstein-Ernstthal im Einsatz.
Die Alarmierung ist am Freitag, 2.47 Uhr erfolgt. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen aus. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
Mehr Artikel