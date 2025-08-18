Nach Ortsjubiläum in Voigtlaide: Organisatoren ziehen Bilanz

Höhepunkt war das Fest auf dem Spielplatz. Mitglieder aus vielen Vereinen aus dem Dorf packten mit an. Die Feuerwehr unterstützte zudem mit Technik.

Glauchau.

Ein positives Fazit ziehen die Organisatoren nach dem Ortsjubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ im kleinen Ortsteil von Glauchau. „Das Wetter hat mitgespielt, die Besucherresonanz war gut und das Zusammenspiel zwischen den Vereinen hat funktioniert“, sagt Nils Ludwig, Vorsitzender der Heimatfreunde Wernsdorf, Hölzel und Voigtlaide. Der Verein hat sich federführend um die Organisation der Veranstaltung gekümmert. Abschluss war am Sonntag ein Frühschoppen mit Blasmusik. Am Samstag spielte sich das Geschehen auf dem Spielplatz ab. Dort gab es logistisch einige Herausforderungen, da keine Wasser- und Stromanschlüsse vorhanden sind. „Da mussten wir auf das Equipment der Feuerwehr zurückgreifen“, sagt Nils Ludwig. (hof)