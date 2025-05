Nach Tod von Papst Franziskus: Ex-Glauchauerin spricht im TV über Rom im Ausnahmezustand

Annett Schrank zeigt Touristen als „Deutsche Römerin“ die italienische Hauptstadt. Dabei wurde sie von einem Arte-Team begleitet. Welche Gäste aus Glauchau dabei eine Statisten-Rolle einnehmen.

Der Tod von Papst Franziskus hat Rom in einen Ausnahmezustand versetzt. Mittendrin befindet sich Annett Schrank, die aus Glauchau stammt. Als „Deutsche Römerin“ führt sie normalerweise Touristen durch Italiens Hauptstadt. Nachdem der Papst am Ostermontag gestorben ist, änderten sich die Prioritäten von vielen Rom-Gästen. Sie steuerten in...