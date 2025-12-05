Nachtwächter führt durch die Altstadt von Meerane

Die Stadtgeschichte kann hautnah, mit historischen Personen und Meeraner Originalen erlebt werden. Humor soll auch dazugehören.

Zur letzten Führung des Jahres lädt das Team des Meeraner Nachtwächters für Samstag, 6. Dezember, 17 Uhr, ein. Die Tour führt durch die Altstadt und findet am Nikolausabend statt. Teilnehmer erleben die Stadtgeschichte mit historischen Figuren und Meeraner Originalen. Laut Pressemitteilung steht dabei der unterhaltsame Aspekt im Vordergrund....