Neu im Haus Ost 36 in Meerane: Treff für Eltern und Kinder

Der Jugendclub „Beverly Hill’s“ kooperiert mit dem Treffpunkt Ost 36. Neue Programme für Familien stehen im Fokus.

Im Treffpunkt „Ost 36“ in Meerane beginnen am Donnerstag, 26. Februar, zwei neue Programme in Zusammenarbeit mit dem Jugendclub „Beverly Hill’s“. Der Elterntreff richtet sich von 10 bis 12 Uhr an Mütter und Väter mit Kleinkindern. Ab 12 Uhr folgt der Kids-Treff für Sechs- bis Zwölfjährige mit Spielen, Hausaufgabenhilfe und...