MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kinder können im Kids-Treff im Club „Ost 36“ in Meerane bei Hausaufgaben Hilfe finden.
Kinder können im Kids-Treff im Club „Ost 36“ in Meerane bei Hausaufgaben Hilfe finden. Bild: Symbolbild: P. Steffen/dpa
Kinder können im Kids-Treff im Club „Ost 36“ in Meerane bei Hausaufgaben Hilfe finden.
Kinder können im Kids-Treff im Club „Ost 36“ in Meerane bei Hausaufgaben Hilfe finden. Bild: Symbolbild: P. Steffen/dpa
Glauchau
Neu im Haus Ost 36 in Meerane: Treff für Eltern und Kinder
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Jugendclub „Beverly Hill’s“ kooperiert mit dem Treffpunkt Ost 36. Neue Programme für Familien stehen im Fokus.

Im Treffpunkt „Ost 36“ in Meerane beginnen am Donnerstag, 26. Februar, zwei neue Programme in Zusammenarbeit mit dem Jugendclub „Beverly Hill’s“. Der Elterntreff richtet sich von 10 bis 12 Uhr an Mütter und Väter mit Kleinkindern. Ab 12 Uhr folgt der Kids-Treff für Sechs- bis Zwölfjährige mit Spielen, Hausaufgabenhilfe und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:05 Uhr
2 min.
Neue Ausstellung im Erzgebirge: Einzigartige Schätze erstmals zugänglich
Trotz des Umbaus der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz ist eine Sonderausstellung zu sehen.
Die Umbauten der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz laufen, dennoch öffnet die Schau „Schätze aus der Sammlung Pohl-Ströher“ ihre Pforten – mit einzigartigen Exponaten und seltenen Leihgaben.
Holk Dohle
10.02.2026
1 min.
Igel im Winter: Was Kinder in Meerane lernen können
Zum Leben der Igel ist in der Stadtbibliothek Meerane mehr zu erfahren.
Die Stadtbibliothek lädt für den 11. Februar zum tierischen Event. Kinder können in die Welt der Igel eintauchen. Welche Wintergeheimnisse gibt es?
Lutz Kirchner
16.02.2026
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
14:05 Uhr
2 min.
AfD Niedersachsen als extremistische Bestrebung eingestuft
"Die Bewertung des Verfassungsschutzes ist eindeutig: Die größte Gefahr für unsere Gesellschaft geht vom Rechtsextremismus aus und die AfD Niedersachsen ist nach der Einstufung eindeutig diesem Phänomenbereich zuzuordnen, sagte Behrens.
Der Verfassungsschutz sieht in der AfD Niedersachsen eine Bedrohung für die Gesellschaft. Weil eine rechtsextremistische Ideologie im Landesverband Konsens sei, gibt es nun eine Entscheidung.
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
28.01.2026
2 min.
Straßenfasching in Meerane: „Pflasterköppe“ veröffentlichen die Startaufstellung
Straßenfasching in Meerane: Fünf Gruppen sorgen am Samstag für Stimmungsmusik.
Der Umzug besteht am Samstag aus 44 Bildern. Fünf Gruppen sorgen für Stimmungsmusik. Die Gastgeber lüften ein gut gehütetes Geheimnis: in welcher Reihenfolge die närrischen Teilnehmer unterwegs sind.
Holger Frenzel
Mehr Artikel