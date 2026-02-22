MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Neue Köpfe für die Kultur in Meerane: Stadtmuseum Altes Rathaus und Kunstgalerie „Art In“ starten durch

„Härtels Hotel“ ist ein bedeutender Teil der Meeraner Geschichte. Die neue Chefin des Stadtmuseums, Antje-Gesine Kerl, und ihr Team haben einen historischen Gastraum nachempfunden.
„Härtels Hotel“ ist ein bedeutender Teil der Meeraner Geschichte. Die neue Chefin des Stadtmuseums, Antje-Gesine Kerl, und ihr Team haben einen historischen Gastraum nachempfunden. Bild: A. Kretschel
Dieser neu gestaltete Bereich weist auf die textile Vergangenheit hin. 1945 zählte die Stadt 100 Textilfabriken.
Dieser neu gestaltete Bereich weist auf die textile Vergangenheit hin. 1945 zählte die Stadt 100 Textilfabriken. Bild: Andreas Kretschel
Lars Nagler ist der neue Leiter der Kunstgalerie „Art In“, der ab 1. März auf Antje-Gesine Kerl folgt.
Lars Nagler ist der neue Leiter der Kunstgalerie „Art In“, der ab 1. März auf Antje-Gesine Kerl folgt. Bild: Nagler
„Härtels Hotel“ ist ein bedeutender Teil der Meeraner Geschichte. Die neue Chefin des Stadtmuseums, Antje-Gesine Kerl, und ihr Team haben einen historischen Gastraum nachempfunden.
„Härtels Hotel“ ist ein bedeutender Teil der Meeraner Geschichte. Die neue Chefin des Stadtmuseums, Antje-Gesine Kerl, und ihr Team haben einen historischen Gastraum nachempfunden. Bild: A. Kretschel
Dieser neu gestaltete Bereich weist auf die textile Vergangenheit hin. 1945 zählte die Stadt 100 Textilfabriken.
Dieser neu gestaltete Bereich weist auf die textile Vergangenheit hin. 1945 zählte die Stadt 100 Textilfabriken. Bild: Andreas Kretschel
Lars Nagler ist der neue Leiter der Kunstgalerie „Art In“, der ab 1. März auf Antje-Gesine Kerl folgt.
Lars Nagler ist der neue Leiter der Kunstgalerie „Art In“, der ab 1. März auf Antje-Gesine Kerl folgt. Bild: Nagler
Glauchau
Neue Köpfe für die Kultur in Meerane: Stadtmuseum Altes Rathaus und Kunstgalerie „Art In“ starten durch
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Antje-Gesine Kerl eröffnet neue Dauerausstellung und setzt auf regelmäßige Sonderformate. Lars Nagler bringt für die „Art In“ bereits erste Ideen ein – darunter ein Filmabend mit Regisseurin.

Sie wollte einen Schlussstrich ziehen – nun übernimmt sie eine neue Schlüsselrolle. Antje-Gesine Kerl steht wieder an der Spitze einer Kulturinstitution in Meerane und hat Großes vor. Als die Thüringerin in ihrem neuen Büro im alten Rathaus Platz nimmt, fällt ihr Blick aus dem Fenster auf die Galerie „Art In“. Mehr als sechs Jahre war...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.02.2026
4 min.
Junge Vogtländerin erfüllt sich nach dem Studium einen großen Traum in Australien
Xavier Krüger und Curly Sue Kehrle wollen noch bis April in Australien bleiben. „Danach fliegen wir nochmal für zwei Wochen nach Vietnam“, erklärt Kehrle.
Seit fast einem Jahr tauscht die 23-Jährige ihren Alltag im Vogtland gegen Strände, Roadtrips und Gelegenheitsjobs in Australien. Gemeinsam mit ihrem Freund erkundet sie das Land auf eigene Faust.
Louise Wappler
23.02.2026
2 min.
Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster: Neue Infos zu den geplanten Bürgerentscheiden
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (links) und Bad Brambachs Amtsverweser Torsten Schnurre.
Der Zeitplan für eine mögliche Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster in diesem Jahr ändert sich. Was die nächsten Schritte sind.
Ronny Hager
19.01.2026
4 min.
Poststraßen-Baustelle und Parkfest-Comeback: Was die Meeraner im neuen Jahr erwartet
Blick auf die Innenstadt von Meerane: Aufgrund der Poststraßen-Baustelle gibt es bisher keine größeren Events auf dem Teichplatz.
Eine wichtige Innenstadt-Zufahrt bleibt ein halbes Jahr gesperrt. Das Parkfest steigt vor den Sommerferien an traditionsreicher Stelle. Worauf sich die Menschen einstellen müssen, und worüber sie sich freuen können.
Holger Frenzel
23.02.2026
5 min.
Nach Tumulten und Unterbrechung: Erzgebirge Aue verliert Derby gegen Energie Cottbus
Die Enttäuschung steht den Erzgebirgern nach der Heimniederlage gegen Energie Cottbus ins Gesicht geschrieben.
Der FC Erzgebirge hat das Ostderby gegen Energie Cottbus verloren. Für Aufregung sorgte eine Spielunterbrechung zu Beginn der zweiten Hälfte. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
23.02.2026
3 min.
Schulabschlüsse in Mittelsachsen: Oberschulen und Gymnasien im Vergleich
Nicht nur die Zeugnisse spielen eine Rolle bei der Wahl der weiterführenden Schule.
Knapp 2480 Viertklässler in Mittelsachsen haben eine Bildungsempfehlung erhalten. Bei der Wahl der weiterführenden Schule spielen weitere Faktoren eine Rolle. Ein Kriterium könnte der Lernerfolg sein.
Jan Leißner
04.02.2026
4 min.
Ermittlungsdruck und Polizeipräsenz: Zeigen die Maßnahmen in Meerane die erhoffte Wirkung?
Blick nach Meerane: Die Polizei hat aufgrund einer Einbruchsserie die Präsenz im Stadtgebiet erhöht.
Tatverdächtige konnte die Polizei zuletzt nach zwei Einbrüchen stellen. Revierleiter Dirk Radatz sprach im Stadtrat am Dienstag über die Entwicklung. Die Stadt hat gefährdete Objekte aufgelistet.
Holger Frenzel
Mehr Artikel