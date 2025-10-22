Neues Rathaus in Meerane: Maler bringen Farbe an Verwaltungsgebäude

22 Jahre nach der Eröffnung machen sich Instandsetzungsarbeiten erforderlich. Wie viel Geld muss die Stadt dafür ausgeben?

Die Malerarbeiten am Neuen Rathaus in Meerane sollen spätestens in der nächsten Woche zum Abschluss gebracht werden. Teile des Verwaltungsgebäudes befinden sich hinter einem Gerüst. Aufgrund der verwitterten Stellen an der Fassade hätte sich die Erneuerung erforderlich gemacht. Die Einweihung des Neuen Rathauses, welches sich zwischen...