Eine Leuchtschrift warnt vor einem Unfall. In Dennheritz hat es am Mittwoch gekracht.
Eine Leuchtschrift warnt vor einem Unfall. In Dennheritz hat es am Mittwoch gekracht.
Glauchau
Nicht rechtzeitig gebremst: Auffahrunfall mit drei Autos bei Glauchau
Von Jan-Dirk Franke
Ein 31-Jähriger fuhr in Oberschindmaas auf einen Transporter auf. Ein weiterer Pkw wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es im Dennheritzer Ortsteil Oberschindmaas gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, musste am Mittwochnachmittag eine 20-jährige Ford-Fahrerin, die auf der Zwickauer Straße in Richtung Glauchau unterwegs war, verkehrsbedingt anhalten. Ein VW-Transporter hinter ihr stoppte ebenfalls....
