Nicht rechtzeitig gebremst: Auffahrunfall mit drei Autos bei Glauchau

Glauchau
Ein 31-Jähriger fuhr in Oberschindmaas auf einen Transporter auf. Ein weiterer Pkw wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr war im Einsatz.
Zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es im Dennheritzer Ortsteil Oberschindmaas gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, musste am Mittwochnachmittag eine 20-jährige Ford-Fahrerin, die auf der Zwickauer Straße in Richtung Glauchau unterwegs war, verkehrsbedingt anhalten. Ein VW-Transporter hinter ihr stoppte ebenfalls....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.