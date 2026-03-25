Notsicherung an Brücke: Lungwitztalstraße in Glauchau wird voll gesperrt

Glauchau
Betroffen ist der Abschnitt zwischen Eisenbahnbrücke und Albanstraße. Die Arbeiten dauern knapp drei Wochen. Auf welchen Umleitungsstrecken es eng wird.
Eine wichtige Verbindung, über die tägliche tausende Pendler rollen, muss in Glauchau voll gesperrt werden. Betroffen ist auf der Lungwitztalstraße der Abschnitt zwischen Eisenbahnbrücke und der Albanstraße. Dabei handelt es sich um eine Staatsstraße, die auch Zubringer zur B 175 und zur A 4 ist.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.