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Die Lungwitztalstraße in Glauchau wird voll gesperrt.
Die Lungwitztalstraße in Glauchau wird voll gesperrt. Foto: Andreas Kretschel
Die Lungwitztalstraße in Glauchau wird voll gesperrt.
Die Lungwitztalstraße in Glauchau wird voll gesperrt. Foto: Andreas Kretschel
Glauchau
Notsicherung an Brücke: Lungwitztalstraße in Glauchau wird voll gesperrt
Redakteur
Von Holger Frenzel
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Betroffen ist der Abschnitt zwischen Eisenbahnbrücke und Albanstraße. Die Arbeiten dauern knapp drei Wochen. Auf welchen Umleitungsstrecken es eng wird.

Eine wichtige Verbindung, über die tägliche tausende Pendler rollen, muss in Glauchau voll gesperrt werden. Betroffen ist auf der Lungwitztalstraße der Abschnitt zwischen Eisenbahnbrücke und der Albanstraße. Dabei handelt es sich um eine Staatsstraße, die auch Zubringer zur B 175 und zur A 4 ist.
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