Oberwiera beschließt Haushalt: Hier wird 2026 investiert

Glauchau
Bauvorhaben vor dem Gemeindezentrum und am Sportplatz befinden sich in Vorbereitung. Warum der am Mittwochabend beschlossene Finanzplan ein Novum darstellt.
Drei größere Investitionen plant Oberwiera in diesem Jahr. Der Gemeinderat hat am Mittwochabend einstimmig einen Doppelhaushalt für 2026/27 beschlossen, teilt Bürgermeister Holger Quellmalz (CDU) mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.