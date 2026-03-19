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Der Gemeinderat von Oberwiera hat einen Doppelhaushalt beschlossen.
Der Gemeinderat von Oberwiera hat einen Doppelhaushalt beschlossen. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Der Gemeinderat von Oberwiera hat einen Doppelhaushalt beschlossen.
Der Gemeinderat von Oberwiera hat einen Doppelhaushalt beschlossen. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Oberwiera beschließt Haushalt: Hier wird 2026 investiert
Redakteur
Von Holger Frenzel
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Bauvorhaben vor dem Gemeindezentrum und am Sportplatz befinden sich in Vorbereitung. Warum der am Mittwochabend beschlossene Finanzplan ein Novum darstellt.

Drei größere Investitionen plant Oberwiera in diesem Jahr. Der Gemeinderat hat am Mittwochabend einstimmig einen Doppelhaushalt für 2026/27 beschlossen, teilt Bürgermeister Holger Quellmalz (CDU) mit.
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