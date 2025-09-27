Oktoberfest in Niederlungwitz: Mehr als 1150 Besucher feiern im Lok-Festzelt

Glauchau
Die Organisatoren ziehen nach der Party ein positives Fazit. Am Samstagabend sorgte die Band „Rockpirat“ für Stimmung.
Rund 550 Besucher haben zum Auftakt des Oktoberfestes beim SV Lok Glauchau/Niederlungwitz gefeiert. Im Festzelt legten die DJs „Newtronic“ und „Housekasper“ die Musik auf. Die Party in der Nacht von Freitag zu Samstag lief bis 3 Uhr. „Mit einer tollen Stimmung und ohne Zwischenfälle“, freut sich Lok-Vereinschef Eric Hofmann. Am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.