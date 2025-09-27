Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Oktoberfest in Niederlungwitz: Mehr als 1150 Besucher feiern im Lok-Festzelt

Tolle Stimmung: Rund 550 Besucher waren am Freitagabend zum Oktoberfest in Niederlungwitz.
Tolle Stimmung: Rund 550 Besucher waren am Freitagabend zum Oktoberfest in Niederlungwitz. Bild: Eric Hofmann/PF
Tolle Stimmung: Rund 550 Besucher waren am Freitagabend zum Oktoberfest in Niederlungwitz.
Tolle Stimmung: Rund 550 Besucher waren am Freitagabend zum Oktoberfest in Niederlungwitz. Bild: Eric Hofmann/PF
Glauchau
Oktoberfest in Niederlungwitz: Mehr als 1150 Besucher feiern im Lok-Festzelt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Organisatoren ziehen nach der Party ein positives Fazit. Am Samstagabend sorgte die Band „Rockpirat“ für Stimmung.

Rund 550 Besucher haben zum Auftakt des Oktoberfestes beim SV Lok Glauchau/Niederlungwitz gefeiert. Im Festzelt legten die DJs „Newtronic“ und „Housekasper“ die Musik auf. Die Party in der Nacht von Freitag zu Samstag lief bis 3 Uhr. „Mit einer tollen Stimmung und ohne Zwischenfälle“, freut sich Lok-Vereinschef Eric Hofmann. Am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
21.09.2025
1 min.
Gelungene Premiere: Marienbergs Oktoberfest mit sächsischer Note
Unter Mithilfe von Organisationsleiter Maik Janke sticht Marienbergs OB André Heinrich (l.) ein Bierfass an.
Mehr als 550 Gäste, gute Stimmung und eine sächsische Note statt bayrischer Klischees: Das erste Oktoberfest in Marienberg hat viele überrascht.
Mike Baldauf
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
17.09.2025
4 min.
Oktoberfeste in Glauchau und Umgebung: Warum es oft nur sächsisches Bier gibt
Die regionale Oktoberfest-Saison wird am Wochenende in Meerane und Oberwiera eröffnet. Niederlungwitz folgt am 26. und 27. September.
Feten in Dirndl und Lederhose vereinen auch in Westsachsen die Partygemeinde. Meerane und Oberwiera machen den Anfang. Niederlungwitz folgt eine Woche später. Wie teuer ist das Bier im Maßkrug?
Holger Frenzel
Mehr Artikel