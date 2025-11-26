Parkhotel ersetzt Lions-Club, Falafel bereichern Sortiment und HGV bestellt Teig für Plätzchen: Was auf dem Weihnachtsmarkt in Meerane neu ist

Glauchau
Teichplatz und Innenstadt verwandeln sich zum Weihnachtsmarkt-Areal. Besucher können sich von Freitag bis Sonntag auf die schönste Zeit des Jahres einstimmen. Neben vielem Bewährten gibt es auch Neues. Die Änderungen im Überblick.
Drei Tage hat der Weihnachtsmarkt in Meerane geöffnet. Beim Programm und beim Angebot gibt es Änderungen. Was dabei auffällt.
