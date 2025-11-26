Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Parkhotel ersetzt Lions-Club, Falafel bereichern Sortiment und HGV bestellt Teig für Plätzchen: Was auf dem Weihnachtsmarkt in Meerane neu ist

Der Teichplatz gilt in Meerane als Weihnachtsmarkt-Hotspot. Die Hütte, die bisher der Lions-Club bewirtschaftet hat, übernimmt das Parkhotel.
Die rund fünf Meter hohe Pyramide soll am Freitag symbolisch angeschoben werden.
In der Annaparkhütte wird die Ausstellung des Modellbahnclubs gezeigt.
Glauchau
Parkhotel ersetzt Lions-Club, Falafel bereichern Sortiment und HGV bestellt Teig für Plätzchen: Was auf dem Weihnachtsmarkt in Meerane neu ist
Von Holger Frenzel
Teichplatz und Innenstadt verwandeln sich zum Weihnachtsmarkt-Areal. Besucher können sich von Freitag bis Sonntag auf die schönste Zeit des Jahres einstimmen. Neben vielem Bewährten gibt es auch Neues. Die Änderungen im Überblick.

Drei Tage hat der Weihnachtsmarkt in Meerane geöffnet. Beim Programm und beim Angebot gibt es Änderungen. Was dabei auffällt.
