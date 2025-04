Pokal-Kracher mit 4000 Zuschauern im Sportpark in Glauchau: Droht auf der Meeraner Straße ein Verkehrschaos?

Der VfB Empor sorgt für Fußball-Begeisterung, die sogar die Lokalpolitik erreicht: OB Marcus Steinhart verschiebt den Beginn der Stadtratssitzung und hat einen flotten Spruch für die Aue-Profis parat.

Mit 4000 Zuschauern wird am Gründonnerstag im Sportpark an der Meeraner Straße in Glauchau gerechnet. Dort kommt es im Halbfinale des Sachsenpokals zum Duell zwischen dem Landesligisten VfB Empor Glauchau und dem Drittligisten FC Erzgebirge Aue. Für die Partie wurden im Vorverkauf schon mehr als 2400 Eintrittskarten verkauft.