Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Polizei-Blitzgerät stand am Montag auf der A 4 bei Glauchau: „Rekord-Temposünder“ droht ein Fahrverbot

Vier Stunden stand der Polizei-Blitzer am Montag an der A 4 in der Nähe der Anschlussstelle Glauchau-Ost.
Vier Stunden stand der Polizei-Blitzer am Montag an der A 4 in der Nähe der Anschlussstelle Glauchau-Ost. Bild: Andreas Kretschel
Vier Stunden stand der Polizei-Blitzer am Montag an der A 4 in der Nähe der Anschlussstelle Glauchau-Ost.
Vier Stunden stand der Polizei-Blitzer am Montag an der A 4 in der Nähe der Anschlussstelle Glauchau-Ost. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Polizei-Blitzgerät stand am Montag auf der A 4 bei Glauchau: „Rekord-Temposünder“ droht ein Fahrverbot
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Beamten kontrollierten die Geschwindigkeit von rund 2300 Fahrzeugen im Baustellenbereich. Wie viele Autos waren zwischen 8 und 12 Uhr zu schnell in Richtung Dresden unterwegs?

57 Kilometer pro Stunde zu schnell war der „Rekord-Temposünder“ am Montag bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der A 4 in der Nähe der Anschlussstelle Glauchau-Ost. Der Wagen passierte die Messstelle mit 137 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 80 Kilometern pro Stunde. Das bedeutet laut Polizei in der Regel ein Bußgeld in Höhe von 480...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
1 min.
Tempokontrolle auf der B 173 am Flugplatz in Zwickau: „Spitzenreiter“ war 53 km/h zu schnell
Die Polizei hat die Geschwindigkeit auf der B 173 in Zwickau kontrolliert.
Rund 1600 Fahrzeuge haben die Messstelle am Montag passiert. Wie vielen Autofahrern droht nun ein Verwarn- oder Bußgeld?
Holger Frenzel
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
09:26 Uhr
2 min.
Südthailand kämpft mit Rekord-Fluten - Militär entsendet
In der Provinz Songkhla in Südthailand ist die Lage katastrophal.
Verzweifelte Hilferufe, knappe Vorräte: In Südthailand sind mehr als zwei Millionen Menschen von einem verheerenden Hochwasser betroffen. Auch Malaysia ist betroffen.
09:30 Uhr
1 min.
Für Innovation und Zusammenarbeit: Firmen aus Mittelsachsen in Mittweida ausgezeichnet
Als symbolischen Preis gab es einen Apfelbaum (Symbolbild).
Zum vierten Mal wurde der Mittelsachsen Award verliehen. Als Zeichen für Nachhaltigkeit und regionale Verwurzelung gab es ein besonderes Geschenk.
Franziska Bernhardt-Muth
22.11.2025
2 min.
Baustelle auf der A 4 zwischen Glauchau und Hohenstein-Ernstthal: Polizei ertappt 760 Temposünder
Auf der A 4 stehen aktuell nur vier Fahrspuren zur Verfügung. Die Polizei kontrolliert das Tempolimit.
Das Blitzgerät war seit Anfang August insgesamt zehnmal im Einsatz. Der Spitzenreiter fuhr Mitte November fast doppelt so schnell wie erlaubt in Richtung Dresden. Warum viele Pendler – in den Wintermonaten – aufatmen.
Holger Frenzel
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel