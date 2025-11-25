Polizei-Blitzgerät stand am Montag auf der A 4 bei Glauchau: „Rekord-Temposünder“ droht ein Fahrverbot

Glauchau
Die Beamten kontrollierten die Geschwindigkeit von rund 2300 Fahrzeugen im Baustellenbereich. Wie viele Autos waren zwischen 8 und 12 Uhr zu schnell in Richtung Dresden unterwegs?
57 Kilometer pro Stunde zu schnell war der „Rekord-Temposünder“ am Montag bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der A 4 in der Nähe der Anschlussstelle Glauchau-Ost. Der Wagen passierte die Messstelle mit 137 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 80 Kilometern pro Stunde. Das bedeutet laut Polizei in der Regel ein Bußgeld in Höhe von 480...
