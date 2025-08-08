Polizei kontrolliert Tempo in Meerane: Wie viele Autos waren zu schnell?

Die Kontrollstelle hat sich am Donnerstag auf der Äußeren Crimmitschauer Straße befunden. Die Polizei legt Ergebnisse vor.

Die Besatzung von zwei Polizei-Streifenwagen hat am Donnerstag die Geschwindigkeit auf der Äußeren Crimmitschauer Straße in Meerane kontrolliert. Dabei handelt es sich um eine Hauptzufahrt. Die Beamten waren von 8.30 bis 10.30 Uhr mit ihrem Messgerät im Einsatz.