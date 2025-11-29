Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau
  • Glauchau
  Polizei legt erste Ergebnisse vor: Warum der Brand im Mehrfamilienhaus an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane ausgebrochen ist

Die Feuerwehr war an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane im Einsatz.
Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Polizei legt erste Ergebnisse vor: Warum der Brand im Mehrfamilienhaus an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane ausgebrochen ist
Von Holger Frenzel
Die Feuerwehr war in der Nacht vom 17. zum 18. November mit einem Großaufgebot im Einsatz. Brandursachenermittler haben im Treppenhaus gesicherte Spuren ausgewertet.

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane liegen die ersten Ergebnisse der Brandursachsenermittler vor. Das Feuer war in der Nacht vom 17. zum 18. November im Treppenhaus ausgebrochen. „Der Brand ist in Müllsäcken, die im Treppenhaus abgestellt waren, ausgebrochen“, sagt Polizeisprecher Sebastian...
