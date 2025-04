Anwohner haben am Samstagabend die Polizei gerufen. Dabei ging es nicht nur um Ruhestörung. Welche Straftat-Bestände im Raum stehen.

Eine Gruppe von jungen Leuten, die laut gemacht haben, hat für einen Polizeieinsatz am Schützenplatz in Meerane gesorgt. Die Beamten waren am Samstagabend vor Ort.