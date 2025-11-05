Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Blick zur Lehngrundschule in Glauchau. Am Dienstagvormittag wurden zwei Schüler von einem unbekannten Erwachsenen attackiert.
Bild: Andreas Kretschel
Blick zur Lehngrundschule in Glauchau. Am Dienstagvormittag wurden zwei Schüler von einem unbekannten Erwachsenen attackiert.
Blick zur Lehngrundschule in Glauchau. Am Dienstagvormittag wurden zwei Schüler von einem unbekannten Erwachsenen attackiert. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Polizeieinsatz an Glauchauer Oberschule: Mann attackiert zwei Jugendliche
Redakteur
Von Holger Frenzel
Nach dem Vorfall am Dienstag hat die Polizei am Mittwoch die Präsenz an der Lehngrundschule erhöht. Zudem läuft die Suche nach Zeugen. Auch an der Wehrdigtschule gab es einen Polizeieinsatz.

Die Polizei zeigt verstärkt Präsenz an der Lehngrundschule in Glauchau. Damit reagieren die Beamten am Mittwoch laut Sprecher Sebastian Schmidt auf einen Vorfall, der sich am Dienstag an der Oberschule ereignet hat.
