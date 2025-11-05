Polizeieinsatz an Glauchauer Oberschule: Mann attackiert zwei Jugendliche

Glauchau
Nach dem Vorfall am Dienstag hat die Polizei am Mittwoch die Präsenz an der Lehngrundschule erhöht. Zudem läuft die Suche nach Zeugen. Auch an der Wehrdigtschule gab es einen Polizeieinsatz.
Die Polizei zeigt verstärkt Präsenz an der Lehngrundschule in Glauchau. Damit reagieren die Beamten am Mittwoch laut Sprecher Sebastian Schmidt auf einen Vorfall, der sich am Dienstag an der Oberschule ereignet hat.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.