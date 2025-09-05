Polizeieinsatz in Glauchaus Oberstadt: Mann randaliert mit Meißel im Treppenhaus

Glauchau
Fünf Polizeifahrzeuge standen am Donnerstagnachmittag an der Virchowstraße. Auch Kräfte des Einsatzzuges wurden angefordert. Was bisher bekannt ist.
Ein 38-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag für einen größeren Polizeieinsatz in Glauchau gesorgt. Fünf Polizeifahrzeuge – unter anderem vom Einsatzzug – standen vor einem Mehrfamilienhaus an der Virchowstraße.
