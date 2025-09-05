Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Polizeieinsatz in Glauchaus Oberstadt: Mann randaliert mit Meißel im Treppenhaus

Die Polizei war am Donnerstag an der Virchowstraße in Glauchau im Einsatz.
Die Polizei war am Donnerstag an der Virchowstraße in Glauchau im Einsatz. Bild: Marijan Murat/dpa
Die Polizei war am Donnerstag an der Virchowstraße in Glauchau im Einsatz.
Die Polizei war am Donnerstag an der Virchowstraße in Glauchau im Einsatz. Bild: Marijan Murat/dpa
Glauchau
Polizeieinsatz in Glauchaus Oberstadt: Mann randaliert mit Meißel im Treppenhaus
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fünf Polizeifahrzeuge standen am Donnerstagnachmittag an der Virchowstraße. Auch Kräfte des Einsatzzuges wurden angefordert. Was bisher bekannt ist.

Ein 38-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag für einen größeren Polizeieinsatz in Glauchau gesorgt. Fünf Polizeifahrzeuge – unter anderem vom Einsatzzug – standen vor einem Mehrfamilienhaus an der Virchowstraße.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.06.2025
2 min.
Polizei holt Einsatzzug in Glauchaus Oberstadt: Warum die Kräfte am Mittwochabend angefordert werden mussten
Zwei Stunden hat ein Polizeieinsatz am Mittwochabend in der Oberstadt in Glauchau gedauert.
Fahrzeuge der Polizei haben zwischen Pestalozzistraße und Rudolf-Breitscheid-Straße für Aufsehen gesorgt. Ein 36-jähriger Mann löste den Einsatz aus. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
10:24 Uhr
2 min.
Aus Psychiatrie in Bayern geflohener Amokläufer gefasst
Der 34-Jährige war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. (Symbolbild)
Er bekam Ausgang und tauchte dann ab. Nun ist die Flucht des Amokläufers von Ansbach aus der Psychiatrie beendet. Die Polizei nahm den 34-Jährigen fest.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
08.08.2025
1 min.
Unfall in der Sachsenallee in Glauchau: Auto touchiert radelndes Kind
Blick auf die Sachsenallee in Glauchau. Hier gab es am Donnerstagabend einen Unfall.
Die Unfallstelle befindet sich auf der Straße „Am Sportpark“. Was zu Verletzungen und zu Sachschaden bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel