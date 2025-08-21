Premiere für Simson-Treffen in Glauchau: Wo sogar der OB eine Runde auf dem Kultmoped dreht

Den Wunsch für das neue Veranstaltungsformat haben junge Leute geäußert – und nicht lange gebraucht, um Marcus Steinhart zu überzeugen. In seiner Garage steht eine mehr als 60 Jahre alte KR 50.

Eine Premiere gibt es in Glauchau: Am Samstag, 23. August, findet zum ersten Mal ein Simson-Treffen statt – mit einem bunten Programm auf dem Markt und einer rund einstündigen Ausfahrt. Prognosen, wie viele Anhänger der Mopeds mit Kultstatus kommen, fallen schwer. „Wir müssen uns da selbst überraschen lassen“, sagt Oberbürgermeister... Eine Premiere gibt es in Glauchau: Am Samstag, 23. August, findet zum ersten Mal ein Simson-Treffen statt – mit einem bunten Programm auf dem Markt und einer rund einstündigen Ausfahrt. Prognosen, wie viele Anhänger der Mopeds mit Kultstatus kommen, fallen schwer. „Wir müssen uns da selbst überraschen lassen“, sagt Oberbürgermeister...