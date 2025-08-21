Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Premiere für Simson-Treffen in Glauchau: Wo sogar der OB eine Runde auf dem Kultmoped dreht

OB Marcus Steinhart freut sich auf das erste Simson-Treffen in Glauchau. Er mischt sich am Samstag unter die Teilnehmer.
OB Marcus Steinhart freut sich auf das erste Simson-Treffen in Glauchau. Er mischt sich am Samstag unter die Teilnehmer. Bild: Andreas Kretschel
OB Marcus Steinhart freut sich auf das erste Simson-Treffen in Glauchau. Er mischt sich am Samstag unter die Teilnehmer.
OB Marcus Steinhart freut sich auf das erste Simson-Treffen in Glauchau. Er mischt sich am Samstag unter die Teilnehmer. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Premiere für Simson-Treffen in Glauchau: Wo sogar der OB eine Runde auf dem Kultmoped dreht
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Den Wunsch für das neue Veranstaltungsformat haben junge Leute geäußert – und nicht lange gebraucht, um Marcus Steinhart zu überzeugen. In seiner Garage steht eine mehr als 60 Jahre alte KR 50.

Eine Premiere gibt es in Glauchau: Am Samstag, 23. August, findet zum ersten Mal ein Simson-Treffen statt – mit einem bunten Programm auf dem Markt und einer rund einstündigen Ausfahrt. Prognosen, wie viele Anhänger der Mopeds mit Kultstatus kommen, fallen schwer. „Wir müssen uns da selbst überraschen lassen“, sagt Oberbürgermeister...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:24 Uhr
1 min.
Blitzschlag sorgt in Ostsachsen für hohen Sachschaden
Ein Blitzschlag hat im ostsächsischen Spreetal für einen hohen Sachschaden an einem Haus gesorgt. (Symbolbild)
Verhängnisvolle Kettenreaktion: Ein Blitz trifft einen Baum, der daraufhin auf ein Haus stürzt. Der Schaden ist erheblich.
15.08.2025
1 min.
„Wenn wir dafür kein Geld mehr haben, können wir zumachen“: Glauchau wertet Vereins-Blutspende aus
Der Verein Blinklicht hat den Blutspende-Wettbewerb gewonnen.
Der Verein Blinklicht hatte beim Blutspendenmarathon mit acht Mitgliedern die meisten Leute gestellt. Dafür gab es Anerkennung und Geld.
Stefan Stolp
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
12:25 Uhr
1 min.
Unfall an der Rosine: Vollsperrung der S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn
Symbolbild Polizeikelle: Die S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn ist am Sonntagmittag vollgesperrt.
Wegen eines Verkehrsunfalls ist die S 184 in Höhe der Rosine derzeit vollgesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz.
Cornelia Schönberg
13.08.2025
4 min.
Der Sommer nimmt Fahrt auf: Die Party-Höhepunkte in Glauchau und Umgebung
Die Band „Rock Ambulance“ steht am Samstag in Tettau auf der Bühne. Frontmann Max Straube (am Mikrofon) sagt: „Jetzt beginnt der zweite Schwung an Open-Air-Veranstaltungen.“
Veranstaltungskalender sind mit Events für junge Leute gefüllt. Mal geht die Fete (fast) bis zum nächsten Morgen, mal gibt es Strand-Feeling und Livebands. Wo getanzt und gefeiert wird.
Holger Frenzel
Mehr Artikel