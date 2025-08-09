Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Freitag ist in Glauchau ein Radfahrer in den Gegenverkehr geraten.
Am Freitag ist in Glauchau ein Radfahrer in den Gegenverkehr geraten. Bild: David Inderlied/dpa/Symbolfoto
Glauchau
Radfahrer gerät in Glauchau in den Gegenverkehr und verletzt sich schwer
Redakteur
Von Sabrina Seifert
Am Freitag ist ein Fahrradfahrer in Glauchau bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Ein Fahrradfahrer ist am Freitag bei einem Unfall in Glauchau schwer verletzt worden. Der Mann sei in den Gegenverkehr geraten und habe dabei den Straßenverkehr gefährdet, teilte die Polizei am Samstag mit. Den Angaben zufolge fuhr der Mann am Freitag gegen 17 Uhr die Plantagenstraße entlang und wollte in die Albertshaler Straße einbiegen. Der...
