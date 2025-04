Rätselhafter Unfall in Glauchau führt zu fünf Vergehen des Verursachers

Für die Polizisten gab es am Dienstagnachmittag viel zu ermitteln. Ein 36-Jähriger war mit einem gestohlenen Wagen unter Drogen und alkoholisiert gegen eine Laterne gefahren.

Glauchau.

Ein Unfallauto und fünf Vergehen waren die üppige Bilanz in den Polizeiakten nach einem anfangs rätselhaften Unfall am Dienstagabend in Glauchau. Begonnen hatte es mit einem Unfall an der Kreuzung Schlachthofstraße/August-Bebel-Straße. Dort war ein Opel gegen eine Laterne gefahren worden. Am Markt stellten Polizisten einen 36-jährigen Deutschen fest, der angab, den Opel gegen die Laterne gefahren zu haben, aber keinen Führerschein zu besitzen. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,14 Promille. Ein Drogenvortest war ebenfalls positiv auf Amphetamine. Der 36-Jährige wurde wegen des Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs und der Unfallflucht zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt 8000 Euro.