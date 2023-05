Randalierer beschädigen in Glauchau Autospiegel

Glauchau.

Zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen sucht das Polizeirevier in Glauchau Zeugen. Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochvormittag beschädigten Unbekannte laut einer Mitteilung der Zwickauer Polizeidirektion mehrere Fahrzeuge, die an der Antonstraße/Ecke Sidonienstraße geparkt waren. Bei zwei Renaults wurde jeweils der rechte Außenspiegel beschädigt, bei einem Citroën und einem Nissan verbogen die Unbekannten einen Scheibenwischerarm. Zudem hatten es die Unbekannten noch auf einen Telefonverteilerkasten, der an der Hauswand angebracht war, abgesehen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Die Polizei in Glauchau erbittet Hinweise zu den Taten. (kru) Zeugentelefon 03763 640