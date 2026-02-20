Sanierungsstart in Meerane: Was bedeutet die Vollsperrung für Anwohner?

Glauchau
Die Sanierung eines Abwassersammlers beginnt. Fußgänger können Grundstücke betreten. Das Projekt ist erst der Auftakt.
Arbeiten zur Sanierung eines Verbindungssammlers, eines Teils der Abwasseranlage, im Bereich der Martinstraße und der Dr.-Külz-Straße in Meerane beginnen am Montag, 23. Februar. Das teilten die Stadtverwaltung und der Abwasserzweckverband Götzenthal (AZV) mit. Dafür werde eine Vollsperrung eingerichtet. Die Zufahrt bis zur Baustelle bleibe...
