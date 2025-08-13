Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Glauchau rückte die Polizei aus, weil ein Lkw ein Auto beschädigte. Bild: David Inderlied/dpa
In Glauchau rückte die Polizei aus, weil ein Lkw ein Auto beschädigte. Bild: David Inderlied/dpa
Glauchau
Sattelzug stößt in Glauchau zweimal gegen dasselbe Auto
Redakteur
Von Johanna Klix
Ein missglücktes Abbiegen in Glauchau endete mit fünfstelligem Schaden.

Glauchau.

Ein Lkw hat in Glauchau gleich zwei Mal ein Auto beschädigt. Wie Sebastian Schmidt von der Polizeidirektion Zwickau berichtet, war der Sattelzug-Fahrer am Dienstagmittag auf der Lichtensteiner Straße stadteinwärts unterwegs. Als der 61-Jährige mit seinem Fahrzeug auf die Antonstraße im Südosten der Stadt nach links abbog, schwenkte der Auflieger nach rechts aus. Das Heck des Fahrzeugs stieß gegen einen Dacia, der an der rechten Seite der Fahrbahn parkte. Laut der Polizei nahm der Lkw-Fahrer den Unfall sowie den entstandenen Sachschaden auf und wollte anschließend weiterfahren. Als er startete, schwenkte der Auflieger wieder aus und traf ein weiteres Mal den Dacia. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden auf 15.000 Euro. (schöj)

