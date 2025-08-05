Schaum im Marktbrunnen Glauchau - Polizei ermittelt

Glauchau
Eine Schaumschicht befindet sich auf der Wasserfläche. Die Beamten wurden gegen 1.30 Uhr alarmiert und ermitteln wegen Sachbeschädigung. Was bekannt ist.
Die Polizei war in der Nacht von Montag zu Dienstag auf dem Markt in Glauchau im Einsatz. „Gegen 1.30 Uhr nach einem Zeugen-Hinweis“, sagt Polizeisprecher Sebastian Schmidt und nennt als Auslöser eine „größere Personengruppe am Marktbrunnen.“
