Mit einer Schaumschicht präsentiert sich der Marktbrunnen am Dienstagmorgen.
Mit einer Schaumschicht präsentiert sich der Marktbrunnen am Dienstagmorgen. Bild: Holger Frenzel
Mit einer Schaumschicht präsentiert sich der Marktbrunnen am Dienstagmorgen.
Mit einer Schaumschicht präsentiert sich der Marktbrunnen am Dienstagmorgen. Bild: Holger Frenzel
Glauchau
Schaum im Marktbrunnen Glauchau - Polizei ermittelt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Schaumschicht befindet sich auf der Wasserfläche. Die Beamten wurden gegen 1.30 Uhr alarmiert und ermitteln wegen Sachbeschädigung. Was bekannt ist.

Die Polizei war in der Nacht von Montag zu Dienstag auf dem Markt in Glauchau im Einsatz. „Gegen 1.30 Uhr nach einem Zeugen-Hinweis“, sagt Polizeisprecher Sebastian Schmidt und nennt als Auslöser eine „größere Personengruppe am Marktbrunnen.“
