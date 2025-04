Schlägerei nach Faschingsparty in Meerane: Was die Polizei zum Stand der Ermittlungen verrät

Drei Personen erlitten Verletzungen. Knapp eine Woche nach dem Vorfall ist noch unklar, wie viele Männer aus der Gruppe von 10 bis 15 Leuten für Schläge und Tritte verantwortlich sind.

Nach einer Schlägerei im Anschluss an eine Faschingsparty in Meerane ist weiter offen, gegen wie viele Personen die Polizei wegen Landfriedensbruch und Körperverletzung ermittelt. Vor knapp einer Woche – in der Nacht vom 28. Februar zum 1. März – war es nach der Veranstaltung der „Sächsischen Chaoten“ zu einer Auseinandersetzung...