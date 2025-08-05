Schulanfang: Die besten Geschenke für den kleinen Geldbeutel in Glauchau

Eltern, Omas und Opas haben die Zuckertüten längst gefüllt. Dagegen läuft die Suche nach Kleinigkeiten für ABC-Schützen aus Nachbarschaft und Kollegenkreis (noch) auf Hochtouren. Hier gibt es einige Tipps.

Süßigkeiten, Radiergummi und Stifte. Damit sind – hier müssen wir die Mehrzahl wählen – die Zuckertüten meistens schon gefüllt. Die Suche nach den passenden Geschenken gestaltet sich oft schwierig. Mit was kann der Tochter des Arbeitskollegen oder dem Sohn der Nachbarn im übernächsten Haus zum anstehenden Schulangang eine kleine Freude...