  Sebastian-Grunewald-Ensemble spielt im Robert-Schumann-Konservatorium Zwickau

Glauchau
Sebastian-Grunewald-Ensemble spielt im Robert-Schumann-Konservatorium Zwickau
Von Thomas Croy
Wie es sich anhört, wenn barocke Klänge auf moderne Elektronik treffen, können Besucher am Samstagabend in Zwickau erleben.

Ein besonderes Konzert erwartet die Besucher am Samstag, 19.30 Uhr im Robert-Schumann-Konservatorium Zwickau. Das vierköpfige Sebastian-Grunewald-Ensemble aus Leipzig präsentiert neue Werke, in denen barocke Klangästhetik, zeitgenössische Musik und elektronische Klänge zusammenfinden. Die Ankündigung verspricht meditative Töne auf barocken...
