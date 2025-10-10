Sebastian-Grunewald-Ensemble spielt im Robert-Schumann-Konservatorium Zwickau

Glauchau
Wie es sich anhört, wenn barocke Klänge auf moderne Elektronik treffen, können Besucher am Samstagabend in Zwickau erleben.
Ein besonderes Konzert erwartet die Besucher am Samstag, 19.30 Uhr im Robert-Schumann-Konservatorium Zwickau. Das vierköpfige Sebastian-Grunewald-Ensemble aus Leipzig präsentiert neue Werke, in denen barocke Klangästhetik, zeitgenössische Musik und elektronische Klänge zusammenfinden. Die Ankündigung verspricht meditative Töne auf barocken...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.