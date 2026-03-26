Smartphone gestohlen in Glauchau

Ein Samsung Galaxy S24 Ultra, das auf dem Tresen lag, wurde aus einem Laden gestohlen. Das ist offenbar in einem unbeobachteten Moment geschehen.

Ein Smartphone wurde am Mittwoch, 25. März, in Glauchau vom Tresen eines Geschäfts gestohlen, das sich an der Leipziger Straße nahe der Quergasse befindet, so die Polizei. Eine Frau nahm offenbar das cremefarbene Samsung Galaxy S24 Ultra, das auf dem Tresen abgelegt war, an sich. Die Tat passierte zwischen 16.15 und 16.30 Uhr. Der Schaden: etwa...