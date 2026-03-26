MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Ein Smartphone wurde in Glauchau gestohlen.
Ein Smartphone wurde in Glauchau gestohlen. Symbolbild: Yui Mok/PA Wire/dpa
Ein Smartphone wurde in Glauchau gestohlen.
Ein Smartphone wurde in Glauchau gestohlen. Symbolbild: Yui Mok/PA Wire/dpa
Glauchau
Smartphone gestohlen in Glauchau
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Samsung Galaxy S24 Ultra, das auf dem Tresen lag, wurde aus einem Laden gestohlen. Das ist offenbar in einem unbeobachteten Moment geschehen.

Ein Smartphone wurde am Mittwoch, 25. März, in Glauchau vom Tresen eines Geschäfts gestohlen, das sich an der Leipziger Straße nahe der Quergasse befindet, so die Polizei. Eine Frau nahm offenbar das cremefarbene Samsung Galaxy S24 Ultra, das auf dem Tresen abgelegt war, an sich. Die Tat passierte zwischen 16.15 und 16.30 Uhr. Der Schaden: etwa...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
26.03.2026
4 min.
Bestes Hotel in Sachsen: Holiday Check vergibt Gold an Köhlerhütte in Waschleithe
 4 Bilder
Sie haben allen Grund zur Freude: Das Team der „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ ist Sachsens bestes Hotel und nun mit Gold dekoriert.
Sie ist das beste Hotel in Sachsen und liegt deutschlandweit auf Platz 18. Die „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ in Waschleithe erhält von ihren Gästen beste Bewertungen. Doch woran liegt das?
Beate Kindt-Matuschek
17:30 Uhr
4 min.
Loipe, Lift, Bergwerk: So will Klingenthal für Urlauber wieder attraktiver werden
Die Kammloipe bei Mühlleithen gehört zu den schneesichersten Strecken der Region. Weil aber auch hier die Winter kürzer werden, soll eine beschneite Loipe am Kiel entstehen.
Zehn Millionen Euro will die Stadt Klingenthal in touristische Projekte rund um ihren Urlaubsort Mühlleithen investieren. Dort soll vor allem der Ganzjahrestourismus gestärkt werden. Was im Konzept drinsteht.
Tino Beyer
17:35 Uhr
4 min.
Deutsche Bahn verhindert Umbau von Plauens Problemkreuzung
Die Südinsel in Plauen aus der Vogelperspektive: Sechs Straßen treffen an dem Knoten aufeinander.
Die Südinsel gilt als Herausforderung für Autofahrer: unübersichtlich, stauanfällig und immer mal wieder Unfallstelle. Eine Erneuerung wäre überfällig – doch ein Staatskonzern bremst das Projekt.
Swen Uhlig
12.03.2026
1 min.
Mehr als 1000 Euro weg: Seniorin in Kirchberg bestohlen
Einer Seniorin wurde in Kirchberg die Geldtasche aus dem Einkaufswagen gestohlen.
Täter nutzen kurze Zeitspanne: Im Supermarkt wurde einer Seniorin die Geldbörse gestohlen. Was dann geschehen ist.
Lutz Kirchner
24.03.2026
1 min.
Löcher in Schaufenster in Meerane geschlagen
Die Polizei hofft in einem Fall in Meerane auf Zeugenhinweise.
Am Wochenende wurde die Scheibe des Schaufensters eines Geschäfts in Meerane beschädigt. Worauf die Polizei nun setzt.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel