Sonderfahrt von Zwickau über Glauchau nach Rostock: Mit der Traditionslok zur Segelschiff-Schau

Am zweiten Augustwochenende werden bei der „Hanse Sail“ in Rostock wieder Segelschiffe wie die Gorch Fock vorfahren. Wer aus Sachsen stilecht im historischen Zug anreisen will, muss früh aufstehen.

Wer die Zeit für einen Tag zurückdrehen möchte, kann am 9. August mit einer Sonderfahrt des Traditionslok-Vereins Glauchau in Richtung Rostock fahren. Dort steigt die „Hanse Sail", ein jährliches Event in Rostock, bei dem historische Segelschiffe vorgeführt werden. Laut Sebastian Liske, dem Vorsitzenden des IG-Traditionsloksvereins, sind...