„Sonst ist das Radsport-Thema an der Steilen Wand tot“: Welche Warnung es nach Absage der Thüringen-Rundfahrt aus Meerane gibt

Weil Zuschüsse in Höhe von 200.000 Euro fehlen, fällt die im Juni geplante Frauen-Rundfahrt aus. Die Entscheidung wird in Meerane bedauert. Es fallen klare Worte.

Die Absage der Thüringen-Rundfahrt der Frauen sorgt in Meerane für lange Gesichter. Radsport-Enthusiasten warnen vor der Gefahr, dass die Steile Wand an Bedeutung verliert. Den legendären Kopfsteinpflaster-Anstieg, der seine Bekanntheit vor allem der Friedensfahrt verdankt, passierten in der Vergangenheit auch immer wieder die Teilnehmerinnen...