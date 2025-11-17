Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sparkassen-Kunden sparen beim Besuch im Schloss Waldenburg: Was steckt hinter der neuen Kooperationsvereinbarung?

Sparkassen-Vorstandschef Michael Kreuzkamp (Mitte) mit Bürgermeister Jörg Götze (links) und Schloss-Geschäftsführer Carsten Ehrig.
Sparkassen-Vorstandschef Michael Kreuzkamp (Mitte) mit Bürgermeister Jörg Götze (links) und Schloss-Geschäftsführer Carsten Ehrig. Bild: Andreas Kretschel
Sparkassen-Vorstandschef Michael Kreuzkamp (Mitte) mit Bürgermeister Jörg Götze (links) und Schloss-Geschäftsführer Carsten Ehrig.
Sparkassen-Vorstandschef Michael Kreuzkamp (Mitte) mit Bürgermeister Jörg Götze (links) und Schloss-Geschäftsführer Carsten Ehrig. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Sparkassen-Kunden sparen beim Besuch im Schloss Waldenburg: Was steckt hinter der neuen Kooperationsvereinbarung?
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Zusammenarbeit, die am Montag vorgestellt wurde, läuft bis Ende 2026. Zuschüsse gibt es für Vorhaben im Grünfelder Park und Rabatte für Veranstaltungen in der Sachsenlandhalle.

Sparkassen-Kunden sparen künftig 25 Prozent beim Eintritt in das Schloss in Waldenburg. Mit der Vorlage einer Sparkassen-Card kosten Tickets für Erwachsene noch 7,88 Euro (statt 10,50 Euro) beziehungsweise für Auszubildende und Studenten noch 6 Euro (statt 8 Euro). Die Details regelt eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Sparkasse Chemnitz...
