Sparkassen-Kunden sparen beim Besuch im Schloss Waldenburg: Was steckt hinter der neuen Kooperationsvereinbarung?

Glauchau
Die Zusammenarbeit, die am Montag vorgestellt wurde, läuft bis Ende 2026. Zuschüsse gibt es für Vorhaben im Grünfelder Park und Rabatte für Veranstaltungen in der Sachsenlandhalle.
Sparkassen-Kunden sparen künftig 25 Prozent beim Eintritt in das Schloss in Waldenburg. Mit der Vorlage einer Sparkassen-Card kosten Tickets für Erwachsene noch 7,88 Euro (statt 10,50 Euro) beziehungsweise für Auszubildende und Studenten noch 6 Euro (statt 8 Euro). Die Details regelt eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Sparkasse Chemnitz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.