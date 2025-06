Sparkassenmitarbeiterin bewahrt Glauchauerin vor Verlust von 25.000 Euro

Die 74-Jährige war auf einen Enkeltrick hereingefallen und wollte das Geld an Betrüger übergeben.

Glauchau, Chemnitz. Eine 74-jährige Glauchauerin stand nach Angaben der Sparkasse Chemnitz kurz davor, Opfer eines Enkeltricks zu werden und 25.000 Euro an Betrüger zu verlieren. Eine Mitarbeiterin des Geldinstituts habe das in letzter Sekunde verhindern können.

„Am späten Dienstagnachmittag kam eine Kundin in unsere Filiale in Glauchau und wollte 25.000 Euro in bar abheben“, berichtet Michael Kreuzkamp, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Chemnitz. Einer Mitarbeiterin sei der Wunsch verdächtig vorgekommen, weshalb sie die Kundin nach dem Grund gefragt habe. „Im Laufe des Gesprächs erzählte die ältere Dame, dass ihre Enkelin einen schweren Unfall verursacht habe und dringend 25.000 Euro als Kaution benötigt“, erzählt Kreuzkamp weiter. Nach seinen Angaben bewahren Mitarbeiter der Sparkasse Chemnitz regelmäßig Senioren vor großen Schäden. Allein 2024 hätten sie Gesamtschäden von rund 250.000 Euro bei älteren Kunden verhindern können.

Bei einer Informationsveranstaltung „Klüger gegen Betrüger“ werden Mitarbeiter der Sparkasse und der Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch, 2. Juli, von 13 bis 17 Uhr in der Zentrale der Sparkasse Chemnitz im Moritzhof, Bahnhofstraße 51 in Chemnitz, über aktuelle Betrugsmaschen informieren und Tipps zum Schutz davor geben. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. (mib)