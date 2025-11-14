Spenden-Traktor aus Meerane knackt magische Marke: Udo Friedrich schmiedet schon Pläne für 2026

Glauchau
Der Traktor-Oldtimer ist in diesem Jahr zu 24 Veranstaltungen gerollt. Warum im nächsten Jahr ein großer Teil der Einnahmen an Vereine aus Meerane gehen soll.
Ein großer Teil der Einnahmen aus der Spenden-Box an „Udo’s Kinder-Express“ soll im nächsten Jahr an Vereine aus Meerane gehen. Zehn Vereine erhalten jeweils 250 Euro. So sieht der Plan von Udo Friedrich aus, der mit seinem Bautz-Traktor bei Festen in Westsachsen unterwegs ist. „Die Vereine leisten einen wichtigen Beitrag zum...
