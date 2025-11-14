Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Spenden-Traktor aus Meerane knackt magische Marke: Udo Friedrich schmiedet schon Pläne für 2026

Udo Friedrich knackt mit dem Bautz-Traktor die Spenden-Marke von 25.000 Euro.
Udo Friedrich knackt mit dem Bautz-Traktor die Spenden-Marke von 25.000 Euro. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Udo Friedrich knackt mit dem Bautz-Traktor die Spenden-Marke von 25.000 Euro.
Udo Friedrich knackt mit dem Bautz-Traktor die Spenden-Marke von 25.000 Euro. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Spenden-Traktor aus Meerane knackt magische Marke: Udo Friedrich schmiedet schon Pläne für 2026
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Traktor-Oldtimer ist in diesem Jahr zu 24 Veranstaltungen gerollt. Warum im nächsten Jahr ein großer Teil der Einnahmen an Vereine aus Meerane gehen soll.

Ein großer Teil der Einnahmen aus der Spenden-Box an „Udo’s Kinder-Express“ soll im nächsten Jahr an Vereine aus Meerane gehen. Zehn Vereine erhalten jeweils 250 Euro. So sieht der Plan von Udo Friedrich aus, der mit seinem Bautz-Traktor bei Festen in Westsachsen unterwegs ist. „Die Vereine leisten einen wichtigen Beitrag zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:07 Uhr
2 min.
Löwin Abaja im Dresdner Zoo eingeschläfert
Löwin Abaja wurde mit 13 Jahren eingeschläfert.
Vor mehr als zehn Jahren bekommt der Zoo in Dresden überraschend doppelten Nachwuchs. Jetzt wird eines der Tiere mit 13 Jahren eingeschläfert, laut dem Zoo ist die Löwin schwer krank gewesen.
18.08.2025
3 min.
Spenden-Schwalbe statt Trabi und Traktor: Warum Udo Friedrich aus Meerane auf zwei Rädern unterwegs ist
Udo Friedrich aus Meerane fährt auf der Spenden-Schwalbe über den Teichplatz.
Der 55-Jährige, der als Werbebotschafter seiner Heimatstadt gilt, macht nun auch auf die Arbeit des Kinderhospizes aufmerksam. Er sagt: „Gesunde Kinder sind ein unbezahlbares Geschenk.“
Holger Frenzel
07:10 Uhr
4 min.
Von Elternbeiträgen für Krippe bis Anmeldung für Stadtbibliothek: Was in Meerane alles teurer wird
Die monatlichen Elternbeiträge für die Krippen-Betreuung steigen in Meerane um 18,04 Euro.
Neben Eltern müssen auch Besucher des Höhlermuseums und Leseratten künftig tiefer in die Kasse greifen. Die Erhöhungen treten Anfang des Jahres in Kraft. „Freie Presse“ nennt die vom Stadtrat beschlossenen Details.
Holger Frenzel
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13:16 Uhr
3 min.
Rekordpokalsieger Chemnitzer FC nimmt „verkappten Oberligisten“ sehr ernst
Der CFC, hier mit Maurizio Grimaldi (vorn) will auch beim Reichenbacher FC jubeln.
Der Chemnitzer FC muss im Achtelfinale des Sachsenpokals beim Sachsenligisten Reichenbacher FC auflaufen. Das Team von Chefcoach Benjamin Duda nimmt dieser Aufgabe sehr ernst.
Knut Berger
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
Mehr Artikel