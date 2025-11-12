Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Kita „Villa Zwergenland" in Hainichen unterstützte 2024 „Weihnachten im Schuhkarton". Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Die Kita „Villa Zwergenland“ in Hainichen unterstützte 2024 „Weihnachten im Schuhkarton“. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Glauchau
Spendenaktion in Glauchau läuft noch bis Montag
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An drei Abgabestellen können Pakete für „Weihnachten im Schuhkarton“ abgegeben werden.

Glauchau.

An einer weltweiten Geschenkeaktion für bedürftige Kinder kann man auch in diesem Jahr an drei Abgabestellen in Glauchau teilnehmen. Wie die christliche Hilfsorganisation Samaritan‘s Purse informiert, können Pakete bis Montag, 17. November, bei Familie Keller, Goetheweg 24, im Windlicht, Markt 1 und in der Erbschänke Wernsdorf, Erbschänkenstraße 1, abgegeben werden. „Wenn wir einen Schuhkarton packen, senden wir mehr als nur Geschenke – wir senden Botschaften der Wertschätzung“, sagt Ursula Simon, Leiterin von „Weihnachten im Schuhkarton“. Empfohlen wird ein Mix aus Spielzeug, Hygieneartikeln, Schulmaterialien und Kleidung. Auch Institutionen könnten sich beteiligen. (kru)

