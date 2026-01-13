Spiel in der Handball-Regionalliga kurz vor Abbruch: Ist das Dach der Karl-Heinz-Freiberger-Halle in Meerane undicht?

Aufgrund des Verletzungsrisikos waren Helfer mit dem Wischmop im Dauereinsatz. Die Stadt als Eigentümerin der vor 27 Jahren eröffneten Halle kennt das Problem. Was nun ausgetauscht werden muss.

Wasser tropft auf den Boden der Karl-Heinz-Freiberger-Halle in Meerane. Das Spiel in der Handball-Regionalliga zwischen dem HC Glauchau/Meerane und dem HC Aschersleben hat mehrfach vor dem Abbruch gestanden.