Sprengversuch in Glauchau: Zigarettenautomat hält stand

Der nächtliche Versuch, einen Zigarettenautomaten in die Luft zu jagen, hinterlässt in der Albert-Schweitzer-Siedlung Spuren und Fragen.

Gescheitert sind unbekannte Täter am Dienstag, 27. Januar, gegen 4.35 Uhr in der Albert-Schweitzer-Siedlung in Glauchau bei dem Versuch, einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Das berichtete die Polizei. Am Automaten entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Das verwendete Sprengmittel ist bislang nicht bekannt. Kriminaltechniker untersuchten...