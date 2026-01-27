MENÜ
In Glauchau wurde versucht, einen Zigarettenautomaten aufzusprengen.
In Glauchau wurde versucht, einen Zigarettenautomaten aufzusprengen.
Glauchau
Sprengversuch in Glauchau: Zigarettenautomat hält stand
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der nächtliche Versuch, einen Zigarettenautomaten in die Luft zu jagen, hinterlässt in der Albert-Schweitzer-Siedlung Spuren und Fragen.

Gescheitert sind unbekannte Täter am Dienstag, 27. Januar, gegen 4.35 Uhr in der Albert-Schweitzer-Siedlung in Glauchau bei dem Versuch, einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Das berichtete die Polizei. Am Automaten entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Das verwendete Sprengmittel ist bislang nicht bekannt. Kriminaltechniker untersuchten...
Mehr Artikel