Stadttheater Glauchau: Drei Gartenkonzerte im Juni

Regionale Musiker steigen jeweils am Sonntagnachmittag auf die Bühne – so es das Wetter zulässt.

Glauchau.

Drei Gartenkonzerte mit regionalen Klangkörpern werden an den kommenden drei Sonntagen vom Stadttheater Glauchau veranstaltet. Den Auftakt machen am 15. Juni um 16 Uhr die Musiker des Akkordeonorchesters Tacctart, die Ohrwürmer und Hits „aus allen musikalischen Richtungen“ neu im Akkordeongewand arrangiert haben. Eine Woche später, am 22. Juni, spielen die Muggefugg-Symphoniker Zwickau, die Musik aus mehreren Jahrzehnten auf die Bühne bringen. Am 29. Juni gastiert der Georgius-Agricola-Chor Glauchau mit „bekannten und beliebten Chormelodien“ vorgetragen mit Witz und viel Musikalität. Die Konzerte finden nur bei geeigneter Witterung statt. Ab 10 Uhr informiert der Veranstalter online über die Prognose. (kru)