Stau und mehrere beschädigte Autos auf der A 4 bei Glauchau: Was eine auf der Autobahn verlorene Leiter alles auslöst

Glauchau
Schäden an drei Autos, einen Auffahrunfall im Stau und einen Einsatz der Ölwehr meldet die Polizei. Die A 4 zwischen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal war ein Nadelöhr. Was bisher bekannt ist.
Autofahrer haben am Mittwochnachmittag auf der A 4 zwischen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal zeitweise Geduld gebraucht. Es gab Stau und Verkehrsbehinderung im aktuell aufgrund der Vorbereitungen für eine Baumaßnahme nur zweispurigen Abschnitt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.