Regionale Nachrichten und News
  • Stau und mehrere beschädigte Autos auf der A 4 bei Glauchau: Was eine auf der Autobahn verlorene Leiter alles auslöst

Am Mittwochnachmittag gab es nach Unfällen einige Behinderungen auf der A 4 bei Glauchau.
Am Mittwochnachmittag gab es nach Unfällen einige Behinderungen auf der A 4 bei Glauchau.
Glauchau
Stau und mehrere beschädigte Autos auf der A 4 bei Glauchau: Was eine auf der Autobahn verlorene Leiter alles auslöst
Von Holger Frenzel
Schäden an drei Autos, einen Auffahrunfall im Stau und einen Einsatz der Ölwehr meldet die Polizei. Die A 4 zwischen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal war ein Nadelöhr. Was bisher bekannt ist.

Autofahrer haben am Mittwochnachmittag auf der A 4 zwischen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal zeitweise Geduld gebraucht. Es gab Stau und Verkehrsbehinderung im aktuell aufgrund der Vorbereitungen für eine Baumaßnahme nur zweispurigen Abschnitt.
